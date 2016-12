Final Fantasy XV laut Accolades-Trailer bestes Spiel der Serie

Sogenannte Accolades-Trailer, Trailer in denen Fans und Kritiker ihre (positive) Meinung über das Spiel abgeben, werden immer beliebter. So bekam nun auch Final Fantasy XV vor einigen Tagen seinen Accolades-Trailer, gefüllt mit den positiven Stimmen und beeindruckenden Zahlen bezüglich der Bewertung. Ist es wirklich so gut? Obwohl wir dem Spiel eine positive Wertung gegeben haben, überzeugen uns weite Teile des Spiel noch nicht. Lasst uns eure Meinung zum Game wissen, am besten gleich hier, in den Kommentaren.

