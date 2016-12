Valve zahlt Drei-Millionen-Strafe in Australien wegen verweigerter Rückerstattungen

Valve zahlt eine satte Drei-Millionen-Strafe in Australien wegen verweigerter Rückerstattungen. Das berichtet The Sydney Morning Herald. Es geht im Kern darum, wissentlich Konsumenten getäuscht zu haben. Weil Valve in Australien anfangs keinen Rechtsbeistand genutzt hatte, wurde die Strafe zwölf Mal höher angesetzt als eigentlich geplant. Außerdem muss Valve nun seine Kunden in 14-Punkt-Schrift auf der Website über ihre Rechte informieren.

