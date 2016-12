Nintendo schießt Fan-Projekt Pokémon Prism endgültig ab

Nintendo schießt das Fan-Projekt Pokémon Prism endgültig ab. Pokémon Prism befindet sich seit über acht Jahren in Entwicklung befindet und will eine alternative Geschichte für das auf dem Game Boy Color veröffentlichte Pokémon Kristall bietet. An Weihnachten sollte das Spiel endlich herauskommen, doch daraus wird nun wohl nichts mehr, denn wie der Entwickler twitterte, habe Nintendo das Projekt nun endgültig verhindert: "Es tut mir so leid, doch die Entwicklung von Pokémon Prism wird eingestellt. Vielen Dank für eure Unterstützung." Zusätzlich fügte er eine Kopie der Mail an, die er von Nintendos Rechtsabteilung bekommen hatte. Drin steht: "Nintendo versteht, dass du ein Fan von dem Original-Produkt und dem Pokémon-Franchise bist. Während der Aufwand dahinter geschätzt wird, ist es leider nicht rechtlich vereinbar mit der Rolle von Nintendo."

Pokémon Prism sollte eine eigenständige Geschichte verfolgen, die sich in der von Fans kreierten Region Nalji abspielt. Insgesamt enthalten waren 252 der in den ersten vier Generationen veröffentlichten Pokémon, und zusätzliche Gameplay-Ergänzungen. Koolboyman hat den Kampf noch nicht komplett aufgegeben und sucht nun Wege, das Spiel am Leben zu halten. Er sei nicht sauer auf Nintendo für die Entscheidung:"Eines kann ich sagen: die letzten acht Jahre waren keine vergeudete Zeit. Ich habe viel Erfahrung als Spieleentwickler gesammelt, die mir Nintendo niemals wegnehmen kann." Sein früheres Projekt Pokémon Brown wird übrigens ebenfalls aus dem Internet entfernt werden müssen.