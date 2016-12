Fallout-Pack für Minecraft veröffentlicht

Es ist Zeit, die verstrahlte Bethesda-Welt noch einmal zu entdecken, doch dieses Mal vielleicht mit einem nicht all zu großen dystopischen Ansatz. Das "Fallout Mash-Up Pack" ist nun für Minecraft erhältlich. Enthalten sind 44 Charakter-Skins aus der beliebten Serie (eines davon der Detektiv Nick Valentine) sowie neue radioaktive Umgebungen, die inspiriert sind von Fallout 4. So wie es aussieht, haben die Entwickler sehr viel Liebe in Details gesteckt. Wenn man jüngere Spieler behutsam an Ghuls und Mutanten heranführen möchte, dann ist dies eine gute Option. Viele von uns in der Redaktion, werden das Pack jedenfalls downloaden und viel Spaß damit haben. Das Paket steht für den Download auf der PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One und Wii U zur Verfügung. Hier noch das offizielle Launch-Video und ein paar schicke Screenshots:

