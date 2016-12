Ein Patch für Mafia III integriert Autorennen und Auto-Setups in das Actionspiel von Hangar 13. Das kostenlos verfügbare Update ermöglicht es uns, an den Autos rumzuschrauben, um für die neuen Rennen in und um New Bordeaux perfekt gerüstet zu sein. Der Patch ist für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar, hier ist ein Trailer, der die Neuerungen zeigt:

