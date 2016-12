Scorsese verjüngt Robert De Niro mit CGI für The Irishman

Regisseur Martin Scorsese verjüngt Robert De Niro mit CGI für seinen Film The Irishman, in dem De Niro gemeinsam mit Al Pacino eine Gangstergeschichte erzählt. In einem Interview mit Cinema Blend erklärte Producer Gaston Pavlovich den Einsatz der CGI-Technology, die auch in Rogue One: A Star Wars Story und Captain America: Civil War oder Ant-Man genutzt wurde, um Schauspieler digital zu verändern. Robert De Niro soll wieder so jung in Der Pate aussehen, obwohl er die Szene im Alter von 73 Jahren gespielt hat.

