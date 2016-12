Fettes Gameplay aus Nier: Automata für PS4

Platinum Games liefert mit der Nier: Automata-Demo eine ausgezeichnete Vorlage ab. Der flotte Kampf gegen die Roboter überdeckt Charaktereinführung und Story, dafür erhalten wir Einblicke in das Kampfsystem und die Steuerungsmechaniken. Wer alles wissen will, liest unsere Vorschau und spielt danach selbst. Zumindest alle Plus-Abonnenten auf der PS4 können das tun, den für die ist die Demo kostenlos am Start. Wir haben zudem zwei fette Gameplay-Clips am Start. Schaut rein:

