Exklusive Vorschau und Bilder zu Prey nach Studiobesuch bei Arkane

Wir haben uns im Studio von Arkane Austin ziemlich exklusiv den Zustand des Sci-Fi-Adventures Prey angeschaut - und sind ziemlich erstaunt. In der fetten Vorschau lässt sich nachlesen, dass das Game eher ein Survival-Rollenspiel wird und selbst in der Alpha-Version schon wunderschön aussieht. Wir erklären die Metroidvania-Aspekte des Spiels, geben Einblicke in Waffen und Superkräfte udn haben natürlich einen Stapel schicke Screenshots und Artworks am Start. Schaut mal rein, ein paar Bilder hier, alle sind dann in der Vorschau zu finden.

Werbung: