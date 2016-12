Heute deutschsprachiger Livestream mit Flipper und Poker

Heute läuft ab 21 Uhr bei Gamereactor ein deutschsprachiger Livestream mit Flipper und Poker im Fokus. Wir widmen uns im Spielhallen-Special Zen Pinball 2 und dort den drei Bethesda-Flippern, die auf Doom, Fallout 4 und The Elder Scrolls V: Skyrim aufbauen. Und später versuchen wir uns dann noch an einer Runde No-Limit-Hold'em in Prominence Poker. Gespielt wird auf der Xbox One S und der PS4 Pro. Guckt einfach ab 21 Uhr auf der speziellen Livepage vorbei, schaut zu und kommentiert, wenn ihr Lust habt. Das ganze wird auch via Facebook live übertragen.

Werbung: