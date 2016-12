Deus Ex: Mankind Divided günstig auf Steam schießen

Der große "Steam Winter Sale" steht kurz bevor, doch für einige Fans kamen die Festlichkeiten schon früher. Deus Ex: Mankind Divided, ein Spiel das erst Ende August veröffentlicht wurde, ist nun bereits stark reduziert für PC erhältlich. Der Action-Titel wurde um satte 67 Prozent reduziert und ist nun für 16,49 Euro erhältlich. Wer sich also bisher beim Kauf in Hoffnung auf einen Preisnachlass zurückhielt, der sollte nun zuschlagen. Auch die Deluxe Edition wurde um 40 Prozent reduziert. Und, ist das Spiel den reduzierten Preis wert?

