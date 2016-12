Super Mario Run schafft 40 Millionen Downloads in vier Tagen

Nintendo Japan hat offiziell bestätigt: Super Mario Run schaffte 40 Millionen Downloads in den ersten vier Tagen seit dem Launch und ist in 140 Ländern auf Platz 1 der kostenlos verfügbaren Apps. Eine Zahl allerdings, die Nintendo nicht nennt, ist jene, wie viele der Spieler die 9,99 Euro ausgeben, um das komplette Spiel freizuschalten. Trotz der vielen Downloads ist die Aktie des Konzerns allerdings um rund 16 Prozent gefallen seit dem Launch des Spiels. Nintendo-Mastermind Shigeru Miyamoto wird mit den Worten zitiert, dass er erwarte, dass viele weitere Spieler nach und nach zur vollständigen Bezahlversion des Spiels wechseln. Apple Worldwide Senior Vice President of Marketing Phil Schiller sagte, die Menge an Downloads sei für sein Unternehmen unerwartet hoch gewesen.

