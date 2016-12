E3-Enthüllung von God of War meistgeklickter Youtube-Clip von Sony

Noch hoffen Fans auf einen 2017er-Release des neuen God of War auf PS4, doch so lange dies nicht offiziell bestätigt ist, gibt es einige Hinweise, dass der PS4-Exklusivtitel tatsächlich einer der heiß erwarteten Titel für die Konsole ist. Das Video der E3-Enthüllung ist auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Playstation mit 14,5 Millionen Views das am meisten geklickte Video. Hier ist es komplett:

Der Clip hat bereits den E3-Trailer zum Final Fantasy VII: Remake überholt. Allerdings liegt er noch deutlich hinter Call of Duty: Infinite Warfare (36 Millionen Klicks) und Battlefield 1 (50 Millionen Klicks). Knapp wird es für das vor kurzem angekündigte Red Dead Redemption 2 mit "nur" neun Millionen Klicks. Der erste Trailer zu Nintendo Switch steht mit 22 Millionen Views in nur zwei Monaten übrigens auch nicht schlecht da.

Wer mehr zum Spiel will, liest unser Vorschau und schaut auch diese beiden Clips: