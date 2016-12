Ubisoft hat "T-Bone Content Bundle", das erste DLC-Paket für Watch Dogs 2, ab sofort für PS4 zum Download an den Start gebracht. Das Inhaltspaket ist solo erhältlich und im Season-Pass enthalten. Für Xbox One und Windows PC wird der neue Inhalt ab dem 24. Januar 2017 verfügbar sein. Wir haben ein paar Screenshots für all jene, die noch Argumente brauchen:

Werbung: