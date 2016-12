Super Mario Run kriegt Freundesrennen per Update

Super Mario Run kriegt über ein Update die neuen Freundesrennen verpasst. Wer bei Toad-Rallyes besser spielen möchte oder einen Platz oben in der Rangliste will (oder beides), kann in diesem entspannten Modus die Level trainieren, ohne Rallye-Tickets rauszuhauen. Die Rennen sind bis zu 5-mal täglich spielbar, wenn man Welt 2 geschafft hat. Die gesammelten Münzen, Toads und besiegte Gegnern werden aber nicht offiziell gezählt bzw. gesammelt, es ist ein reiner Trainingsmodus.

Werbung: