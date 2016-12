"T-Bone Content Bundle" für Watch Dogs 2 auf PS4 am Start

Ubisoft kündigte heute an, dass das „T-Bone Content Bundle", das erste DLC-Paket für Watch Dogs 2, ab sofort für PS4 zum Download zur Verfügung steht. Das Inhaltspaket ist solo erhältlich und im Season-Pass enthalten. Für Xbox One und Windows PC wird der neue Inhalt ab dem 24. Januar 2017 verfügbar sein.

Das Addon dreht sich um den namensgebenden Charakter Raymond "T-Bone" Kenney und enthält sein Outfit sowie seinen modifizierten Schulbus, der mit einem Bulldozer-Schild ausgestattet ist, um extra Chaos zu stiften. Zudem bietet das Bundle eine neue Chaos-Koop-Herausforderung und einen neuen Gegnertyp, den Grenadier. Er benutzt fortgeschrittene Waffentechnik und Taktiken, um den Spielern das Leben schwer zu machen.

Das neue Multiplayer-Feature sowie alle kommenden Inhaltspakete, können im Gast-Modus gespielt werden. Das bedeutet, dass Spieler, die den DLC erworben haben, Freunde ohne DLC einladen und mit ihnen im Koop-Modus spielen können. Das führt dazu, dass die Community nicht gespalten wird, da die Besitzer des DLC weiter mit ihren Freunden im Koop-Modus spielen können.

Um die Veröffentlichung des DLC zu feiern, können die Spieler an dem dazu stattfindenden Event teilnehmen. Das Event wird vier Wochen lang stattfinden. In jeder dieser vier Wochen veröffentlicht der Ubisoft-Club eine themenbezogene Herausforderung, die den Spielern die Chance ermöglicht, In-Game-Währung und einzigartige Event-Belohnungen wie beispielsweise neue Auto-Skins oder einen neuen Rucksack für Marcus zu gewinnen. Indem die Spieler auf Marcus Smartphone die Ubisoft-Club-App öffnen und die Special-Event-Herausforderung auswählen, nehmen sie an dem Event teil.