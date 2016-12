Microsoft hat die für Abonnenten kostenlosen Games with Gold für den Monat Januar 2017 angekündigt. World of Van Helsing: Deathtrap (Xbox One) wird den gesamten Monat gratis zu haben sein. Killer Instinct Season 2 Ultra Edition (Xbox One) ist vom 16. Januar bis zum 15. Februar gratis am Start. The Cave (Xbox 360) ist vom 1. bis 15. Januar 2015 verfügbar. Und Rayman Origins (Xbox 360) vom 16. bis zum 31. Januar.

Werbung: