War Thunder verlässt offene Beta und wird komplettes Spiel

Gaijin Entertainment hat mit dem gerade veröffentlichten Update 1.65 gleichzeitig das Ende der offenen Beta von War Thunder markiert - und somit auch den Launch von War Thunder als komplettes Spiel inklusive aller momentan vorhandenen Nationen und den jeweiligen Luftfahrzeug- und Panzer-Fähigkeitenbäumen vollzogen. Die Einführung von Schiffen bedeutet, dass sich Kämpfe in War Thunder nun sowohl an Land, in der Luft als auch im Wasser abspielen können. Gaijin Entertainment arbeitet weiter an Verbesserungen des Spiels mit regulären Updates, während man weiterhin die sogenannten Research-Fähigkeitenbäumen der Schiffe entwickelt, die sich sich momentan in der Pre-Beta-Testphase befinden.

Im Jahr 2017 plant Entwickler Gaijin, sich mehr auf die zwei Hauptspielmodi zu konzentrieren, den bereits veröffentlichen Weltkrieg-Modus, der es Spielern ermöglicht, massive Operationen im Zweiten Weltkrieg zu erleben. Ebenfalls soll der volle Release des Naval Forces-Modus für alle Nationen veröffentlicht werden. Gleichzeitig wird an Features wie neuen Nationen, Spielmodi und weiteren Verbesserungen zum Thema eSports gearbeitet.