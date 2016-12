Beta für Multiplayer-Mod von Just Cause 3 veröffentlicht

Der Fakt, dass die schwedischen Entwickler Avalanche Studios nie einen Multiplayer-Modus für Just Cause 3 herausbrachten, überrascht uns noch immer. Natürlich erfordert das eine Menge Arbeit und es würde auch eine Vielzahl an Bugfixes und konstantes Modding erfordern. Doch gibt es kaum eine Spielwelt (die jemals kreiert wurde), die so sehr nach "Multiplayer-Wahnsinn" schreit, wie das chaotische Universum von Hauptcharakter Rico. Nun, genauso wie bei Just Cause 2 arbeiteten die Nanos-Modders dann halt unermüdlich an dem Multiplayer Marke Eigenbau, und die Beta der Mod ist nun endlich online. Der Trailer ist draußen, Leute spielen es bereits und alles sieht fantastisch aus. Mehr Informationen zur Multiplayer-Mod gibt es imEntwickler-Forum.

"Die Zeit ist endlich gekommen. Nach über einem Jahr Entwicklungszeit freuen wir uns anzukündigen, dass die erste Beta unserer Just Cause 3 Multiplayer Mod am 20. Dezember erhältlich sein wird. Es wird ein vollständiger Release zusammen mit den Server-Daten, die es jedem erlaubt, einen eigenen Server oder auch Mods zu erstellen. Wir denken, der erste stabile 1.0-Release wird im Januar oder Februar 2017 herauskommen. Die Mod wird auf unserer Website zur Verfügung stehen, ähnlich wie die vorherigen Preview-Downloads.