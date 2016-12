Capcom veröffentlicht sechs NES-Spiele von Mega Man für Android und iOS

Der stets beliebte Mega Man erlebt nun ein Comeback, jedoch nicht in der Form, wie sich das Fans vielleicht erhofften. So gab Capcom bekannt, man habe Pläne, die sechs originalen NES-Spiele von Mega Man neu zu veröffentlichen. Zur Erinnerung: Die Spiele waren sehr schwer und nur schlecht optimiert für die Touch-Controller, nun erklärt man, die Spiele wurden für mobile Geräte optimiert, mit einigen Anpassung bezüglich der Schnelligkeit des Spiels. Die Spiele werden höchstwahrscheinlich sowohl für Android als auch iOS zum Preis für 1,99 Euro veröffentlicht. Und: Wird Mega Man dieses "spezielle Gefühl" von damals, dass die Serie einst so beliebt machte, trotz Smartphone beibehalten?

