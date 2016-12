Ein neues Atlus-Studio zeigt ein Artwork zum erstem Projekt, das noch keine Namen hat. Der neue Entwickler indes heißt Studio Zero, besteht aus vielen Leuten, die an der Persona-Reihe mitgearbeitet haben. Das neue Spiel soll nichts mit der alten Serie oder einem Megami Tensei-Game zu tun haben, sondern etwas ganz Neues sein. Persona-Director Katsura Hashino sagte, dass das neue Studio das JRPG-Genre erneuern will.

