Allererste Nintendo-Magazinanzeige für NES von 1984 aufgetaucht

Retro-Fan Frank Cifaldi hat die allererste US-amerikanische Nintendo-Magazinanzeige für das NES von 1984 aufgetan und via Twitter geteilt. Die Anzeige lief im Magazin "Consumer Electronics" am Ende des Jahres 1984. Nintendo hat die Veröffentlichung des Geräts in der Anzeige angekündigt, indem es eine Evolution gegenüber den anderen beiden in der Werbung gezeigten Geräten versprach: einem Pong-Gerät und einem Atari 2600.

Werbung: