Erster Trailer zu Blade Runner 2049

Wir haben den ersten Trailer zu Blade Runner 2049, die Fortsetzung des Klassiker nach der Geschichte "Träumen Androiden von elektrischen Schafen?" von Philip K. Dick. In den Hauptrollen spiele Ryan Gosling und Harrison Ford. LAPD-Officer K (Ryan Gosling) muss Rick Deckard (Harrison Ford) finden, um ein dunkles Geheimnis zu entschlüsseln. Leider ist der seit 30 Jahren verschwunden.

Als Producer wirkt Ridley Scott mit. Der Produzent und Drehbuchschreiber das Originals, Hampton Fancer, hat die Story geschrieben und sich an dem Dick-Klassiker orientiert. Gemeinsam mit Michael Green (Green Lantern) hat er das Screenplay verfasst. Regie führt Denis Villeneuve (Arrival). Der Film soll am 6. Oktober 2017 in die Kinos kommen.