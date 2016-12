Gerücht: Street Fighter V bestraft bald Rage Quit

Wer aus Wut vorzeitig einen Kampf in Street Fighter V abbricht (im englischen: Rage Quit), der könnte in Zukunft bald Probleme bekommen. Das legen zumindest Screenshots nahe, die im Neogaf-Forum veröffentlicht wurden. Diese deuten an, dass es in demnächst Strafen für Rage-Quitter geben soll. Für einen Disconnect inmitten eines Netzwerk-Matches sollen offenbar Strafen wie eine Verringerung der LP und zeitliche Matchmaking-Einschränkungen verordnet werden. Zusätzlich ist geplant, spezielle Icons am Profil des Kämpfers anzuzeigen, sowohl bei Spielern, die oft disconnecten, als auch bei denen, die es nie tun. So werden dann den Gerüchten zufolge vor allem Spieler mit identischen Icons gegeneinander kämpfen. Was haltet ihr davon, ein Match frühzeitig zu verlassen, wenn man verliert? Fair oder völlig daneben?

