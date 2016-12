Reddit-Nutzer bricht NDA und zeigt Multiplayer-Probleme bei For Honor

Ein Reddit-Nutzer hat seine Verschwiegensheitsverpflichtungserklärung (kurz: NDA) gebrochen, um Multiplayer-Probleme bei For Honor aufzuzeigen. Der Spieler hat an der geschlossenen Alpha teilgenommen und beschrieben, dass das Matchmaking kaputt sei, weil es immer wieder Verbindungsprobleme gegeben habe. Das Spiel nutzt eine P2P-Lösung, der User regt sich deshalb darüber auf, dass "ein Spiel im Jahr 2017 keine dedizierten Server nutzt". In dem Beitrag wird eine Video zur Beweisführung herangezogen. For Honor selbst hält er für ein "exzellentes Spiel", den Multiplayer allerdings nicht. Was denkt ihr?

