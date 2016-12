Techland arbeitet an einem Spiel mit "Gegnern in unüblicher Größe". Das geht aus einem Förderantrag des polnischen Entwicklers hervor. Sie haben nämlich vom National Center for Research and Development etwas mehr als eine Million Euro zugewiesen bekommen für die Entwicklung des noch unbenannten Spiels. Es soll ein Action-Rollenspiel aus der Egoperspektive werden.

