Die französische Armee greift bald in Battlefield 1 an. Das jedenfalls legt ein Tweet nahe, den DICE abgesetzt hat. "Soyez prêts" hieß es da nur, was so viel heißt wie: "Bereit sein". Das zugehörige Artwork legt nahe, dass es sich um einen französischen Kontext handelt, die Flaggen verraten das deutlich. Könnte also sein, dass der DLC mit den Franzosen noch 2016 landet.

