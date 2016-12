Konamis Ex-Europachef Shinji Hirano führt offiziell die Geschäfte bei Kojima Productions. Das geht aus seinem LinkedIn-Profil hervor und wurde von The Koalition entdeckt. Hirano hatte im März 2016 bei Konami aufgehört, jenem Unternehmen, dass sich nicht gerade in gegenseitigem einvernehmen von Hideo Kojima getrennt hatte. Kojima Productions arbeitet aktuell an Death Stranding.

Werbung: