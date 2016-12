Hyrule-Enzyklopädie feiert 30. Geburtstag des Zelda-Franchise

Nach der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Art and Artifacts folgt nun ein neues, zur Feier des 30. Geburtstag des Franchise. Zwei weitere Bücher wurden angekündigt, eines davon ist die Hyrule-Enzyklopädie. Zudem berichtet Nintendo Everything, dass sich das zweite Buch den verschiedenen Items, Gegnern und Charakteren des Zelda-Universums widmet. Die Hyrule-Enzyklopädie wird im Februar 2017 in Japan veröffentlicht. Wenn wir Glück haben, erscheint es auch hier im Westen noch nächstes Jahr. Daumen drücken!

