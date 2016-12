Garry Newman hat einen Rat für gelangweilte Rust-Spieler

Rust ist ein MMO, entwickelt von Facepunch Studios. Der Kopf des Studios, Garry Newman, teilte nun auf Reddit einige seiner Ansichten, da sich Spieler offenbar zunehmend beginnen, im und mit dem zu langweilen.

"Ich beginne ein Muster zu erkennen, und das müssen wir ansprechen. Es ist etwas, das wir als Teil der Community lösen müssen, nicht nur, weil es langweilig wird, sondern auch, weil es schwere Konsequenzen mit sich bringt", schrieb Newman. "Wir sind gefangen in einem Ping-Pong-Loop. Wir veröffentlichen ein Update, ihr liebt es für einen Monat, ihr langweilt euch, beschwert euch über das System, weint für einige Monate rum, dann veröffentlichen wir ein neues Update - und genau dasselbe passiert wieder. Meine Angst ist, dass dieses Verhalten konstant bleibt. Wir werden keinen Punkt erreichen, an dem ihr sagt - ja, das ist es - behaltet es genau so. Denn es ist nicht so, als wäre ein System besser als das andere. Es ist einfach der Fakt, dass das eine neuer ist als das andere."

Danach beginnt Newman "Vorschläge" zu machen für die Spieler, die nicht mehr glücklich mit dem Spiel sind oder sich beginnen zu langweilen. "Wenn du dich langweilst mit dem, was das Spiel zu bieten hat, dann hör' einfach auf zu spielen. Aber bevor du sauer wirst, bedenke, ob wir dir die letzten drei Jahre genug Entertainment für 20 Euro geboten haben. Ich weiß, das klingt sehr herablassend, aber das ist es nicht, was ich damit ausdrücken will. Ich versuche, pragmatisch zu denken. Wenn du an einem Spiel Interesse hast, wenn du es täglich spielst und immer noch Freude daran hast - sind wir definitiv daran interessiert, deine Meinung zu hören. Wir lieben es, eure Geschichten zu hören, Videos, Screenshots und Zeichnungen zu sehen - all das, was in diesem Subreddit in letzter Zeit fehlt. Wenn wir den Early Access verlassen wollen, dann ist das Zerbrechen des Loops Teil des Plans. Wir haben eine ziemlich gute Idee, wie wir Rust voranbringen, aber keine der Ideen wird das Spiel für die Spieler reizvoller machen, wenn sie die restlichen 1000 Stunden damit verbracht haben, es zu hassen."

Und: Ist der Kommentar von Newman angebracht oder eher respektlos?