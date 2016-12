Climax Studio bringt Surf World Series für PC, PS4 und Xbox One. Die Surf-Simulation lässt uns an einigen der berühmtesten Spots im Wasser herumdüsen, darunter Bells Beach in Australien oder Waimea Bay auf Hawaii. Es gibt 45 Herausforderungen im Solomodus, drei Multiplayer-Modi und Onlineturniere für bis zu 15 Spieler. Die Steuerung soll simpel und zugänglich sei, aber hart wirklich abschließend zu meistern. Surf World Series soll 2017 veröffentlicht werden.

