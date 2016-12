Serious Sam VR bekommt neuen Online-Koop-Modus

Mit einem großen Update bekommt Serious Sam VR einen neuen Online-Koop-Modus. Dieser ermöglicht es Spielern, die jeweils eigene Version von Serious Sam durch die Level zu steuern. Der Koop-Modus ist sogar über verschiedene VR-Geräte Cross-Plattform kompatibel. Das erlaubt es somit, Oculus- und Vive-Besitzern, gemeinsam zu spielen. Das Update stellt außerdem neue Waffen, zwei neue Schwierigkeitsgrade (Tourist und Serious) und verschiedene Balance-Einstellungen zur Verfügung. Serious Sam VR ist bereits im Steam Early Access für 36,99 Euro erhältlich.

