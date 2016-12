Ubisoft killt berühmtesten NPC aus Assassin's Creed 2

Ubisoft hat den berühmtesten NPC aus Assassin's Creed 2 gekillt. Einfach so, per Patch. Im Zuge der Assassin's Creed: The Ezio Collection gab es einige Kontroversen über die optische Qualität der Charaktere im direkten Vergleich zwischen Original und HD-Remaster - und der berühmteste Fall stammt aus Sequenz 1, Erinnerung 1 und ist im Origianl und Remaster enthalten... nun, enthalten gewesen. Denn in Assassin's Creed: The Ezio Collection fehlt er nun. In den Patch-Notes steht nur, dass das Problem eines "eigenartigen NPC-Gesichts" gelöst wurde.

