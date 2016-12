PS4-Demo zu Nier: Automata ab 22. Dezember

Square Enix bringt zum Action-Rollenspiel Nier: Automata ab dem 22. Dezember eine PS4-Demo. Diese wird für alle deutschen Abonnenten von PS Plus kostenlos im Playstation Network verfügbar sein. Die Demo-Mission spielt vor der Kulisse einer verlassenen Fabrik und zeigt, wie die Androidin 2B Jagd auf eine gigantische feindliche Waffe macht. Nier: Automata wird ab dem 10. März 2017 in Europa für die Playstation 4 erhältlich sein. Der Titel erscheint unter anderem in einer limitierten "Black Box Edition", die bei Square Enix im Online Store erhältlich sein wird.

