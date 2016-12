Nachdem 9to5mac.com berichtet hatte, dass Niantic die Arbeiten an der Apple Watch-Version von Pokémon Go eingestellt hat, gab es einen offiziellen Kommentar des Entwicklers dazu. Via Twitter schrieb das Studio, dass die App bald komme. Ursprünglich sollte die App spätestens am Jahresende 2016 erscheinen, hieß es im September.

