Oculus von Facebook freut sich bekannt zu geben, dass Oculus Rooms und Partys für Gear VR ab sofort verfügbar sind. 2017 werden diese neuen Features ebenfalls für Oculus Rift erscheinen. Sie sollen es ermöglichen, diese VR-Immersion mit anderen Menschen zu teilen und deren Anwesenheit in VR wahrnehmen.

Die eigenen Freunde in VR zu finden ist dabei sehr leicht. Die Facebook- und Oculus-Konten können miteinander verknüpft und die Freundeslisten nach den realen Namen oder den Oculus-Usernames durchsucht werden. Sobald man seine Freunde in die Oculus-Freundesliste aufgenommen hat, kann man sehen wann sie online sind, einen Voice-Call mit ihnen starten oder sich direkt zusammen in das VR-Abenteuer stürzen.

Oculus Partys ermöglichen es bis zu vier Personen gleichzeitig einen Voice-Call zu führen, egal wo sie sich gerade in VR befinden. Zum Starten muss lediglich "Party" in Oculus Home angeklickt und die Personen ausgewählt werden, die der Party beitreten sollen. Oculus Rooms sind private, virtuelle Bereiche, in denen man Zeit mit Freunden verbringen kann. Der Fokus liegt dabei auf den sozialen Aktivitäten, die man dort erleben kann. Sobald sich mindestens zwei Personen zu einer Party zusammengefunden haben, können sie ebenfalls Oculus Rooms betreten. Dort können anschließend verschiedene Aktivitäten ausgewählt werden: Man kann zusammen Videos schauen, Mini-Spiele spielen oder über den App-Launcher direkt in Multiplayer-Spiele wie Dragon Front oder Drop Dead springen.