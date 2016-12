Dynasty Warriors 9 angekündigt

Als Koei Tecmo am 17. Dezember mit "dem größten Spiele-Lineup der Livestream-Geschichte" prahlte, erhofften sich viele Neues zur Dynasty Warriors-Serie zu hören. Dieser Wunsch wurde nun erfüllt. Im Westen soll der neue Titel den Namen Dynasty Warriors 9 tragen. So wie es scheint, plant Entwickler Omega Force große Veränderungen für die Serie, denn zur Ankündigung gab es gleich die Enthüllung, es handle sich dabei um ein Open-World-Spiel. Masaki Furusawa und Akihiro Suzuki von Koei Tecmo verkündeten in der Famitsu, dass alle 83 Charakter, die bis zu Dynasty Warriors 8: Empires in der Serie erschienen, im Spiel enthalten sind. Auch einen Teaser gab es zum großen Reveal, dieser enthielt jedoch keine weiteren Informationen. Mit weiteren Details können wir im nächsten Jahr rechnen Und: Welche Verbesserungen würdest du gerne in Dynasty Warriors 9 sehen?

