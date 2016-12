Super Mario Run hat knapp drei Millionen Downloads zum Start verbucht, wie Apptopia berichtet. Den Statistiken zufolge hat das Jump'n'Run satte 2,85 Millionen Downloads in den ersten 24 Stunden geschafft. Pokémon Go markierte da bei 900.000 Downloads, war allerdings in deutlich weniger Ländern zum Release verfügbar und nicht wie das Mario-Game nahezu weltweit.

