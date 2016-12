Neun frische Screenshots aus Valkyria Revolution

Im Frühjahr 2017 kehrt mit dem Launch von Valkyria Revolution die Spieleserie zurück, doch dieses Mal nicht als JRPG. Stattdessen setzt Sega auf einen besseren Zugang für die Spieler. Durch die Einführung von Echtzeitkämpfen wird gleichzeitig das Verlangen nach Strategie reduziert, so die Kalkulation. Valkyria Revolution wird auf Playstation 4, Playstation Vita und Xbox One erhältlich sein. Zusätzlich gibt es neun frische Screenshots mit einer Menge merkwürdiger Kleidung. Was haltet ihr von dem Spiel?

