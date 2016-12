Beta zu Dreams von Media Molecule verschoben

Als Entwicklerstudio Media Molecule nicht auf der vergangenen Playstation Experience auftraten, begannen viele zu hinterfragen, was mit dem angekündigten Titel Dreams los ist. Nun haben wir ein Update erhalten. Wie bereits erwartet kündigte das britische Studio an, dass die Beta nicht mehr dieses Jahr erscheinen wird. Das Spiel sei weitaus größer geworden als zuerst erwartet, so Studio Director Siobhan Reddy. Trotz dieser Erkenntnis soll die Qualität jedoch nicht heruntergeschraubt werden, denn die Beta soll eine polierte Erfahrung liefern, die bereits das fertige Spiel repräsentiert. Und aus diesen Grund habe man sich schließlich entschieden, mehr Zeit für die Entwicklung der Beta einzuplanen. Das bedeutet hoffentlich, dass wir im Anfang 2017 eine gut ausgereifte Beta bekommen. Und: Wie denkt ihr über das, was ihr bereits von dem Spiel gesehen habt?

