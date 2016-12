PC- und Xbox-Spieler haben sich bereits drei Wochen an der Survival-Erweiterung für The Division erfreut. Nun ist es Zeit, dass auch die PS4-Spieler ihre Überlebenskünste testen. Der DLC erscheint am 20. Dezember, doch das ist noch nicht alles. Wer eine PS4 Pro besitzt, kommt in den Genuss von neuen Features. Wie die im Details aussehen, ist aber noch nicht bestätigt.

