Verdun-Erweiterung bringt Weihnachtsfrieden für guten Zweck

Eine neue Verdun-Erweiterung, die den Weihnachtsfrieden im Ersten Weltkrieg 1914 ins Spiel integriert, soll Spenden sammeln für einen guten Zweck. Das gesammelte Geld soll der War Child Organisation zur Verfügung gestellt werden. Die Weihnachtsfrieden-Map ist ab heute für Spieler verfügbar und bringt mit Schneeballschlachten, Fußball und festlichen Aktivitäten ein wenig Abwechslung zum Krieg. Für Teilnehmer gibt es eine Medaille, sogar Dudelsack-Spieler soll es geben.

Die Steam-Page zeigt drei verschiedene Preiskategorien für die Erweiterung: 2,99 Euro, 7,99 Euro oder 12,99 Euro. "Jegliches Einkommen der auf Zeit begrenzten Erweiterung wird an War Child UK gespendet", heißt es dort. "Der Krieg beeinflusst unschuldige Kinder auf eine schreckliche Art und wir sollten alle zusammenhalten und ihnen so gut helfen wie wir können." Und, denkt ihr, dass der Weihnachtsfrieden 1914 ein schöner Moment ist, den man in Videospielen nachbilden sollte?