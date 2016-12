Pokémon Sonne/Mond größter Release der Franchise-Geschichte

Wir haben bereits darüber berichtet, dass Nintendo mit dem im Herbst veröffentlichten Pokémon Sonne/Mond den bislang größten europäischen Launch in der Geschichte des Franchise hinlegte, doch auch in Amerika hatte Nintendo großen Erfolg. Die NPD Group hat nun die neuen Zahlen für den Zeitraum zwischen 30. Oktober und 26. November veröffentlicht, die den großen Erfolg der zwei neuen Pokémon-Spiele beweisen.

Auch wenn die beiden 3DS-Spiele auf dem dritten und vierten Rang hinter Call of Duty: Infinite Warfare und Battlefield 1 stehen, machen Pokémon Sonne/Mond gemeinsam den größten Erfolg aus. NPD-Analyst Sam Naji rechnet vor, dass das Franchise den vorherigen Rekord des am schnellsten verkauften Spiels (Pokémon Schwarz/Weiß) um acht Prozent geschlagen hat - und das trotz 19 Tagen weniger auf dem Markt. Wie es scheint, hat die Hysterie rund um das im Sommer veröffentlichte Pokémon Go einen messbaren Einfluss auf die Verkaufszahlen der Spieleserie. Ebenfalls davon beeinflusst waren die Verkaufszahlen des Nintendo 3DS selbst, die um ein Prozent stiegen seit dem letzten Aufschwung im November 2014.

Hier noch die Top-10 der US-Charts für den vergangenen Monat:

1. Call of Duty: Infinite Warfare

2. Battlefield 1

3. Pokémon Sonne*

4. Pokémon Mond*

5. Titanfall 2

6. NBA 2K17

7. Madden NFL 17

8. Watch Dogs 2

9. The Elder Scrolls V: Skyrim*

10. FIFA 17

*Verkauf digitaler Kopien nicht enthalten.