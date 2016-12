Ex-Mitarbeiter will mit Crowdfunding-Hilfe Crytek verklagen

Beim deutschen Entwickler Crytek sieht es Gerüchten zufolge aktuell sehr ungemütlich aus: Es sollen Mitarbeitern mehrere Monate keine Gehälter gezahlt worden sein, die Gerüchte wurden bisher nicht offiziell kommentiert. Nun hat ein ehemaliger Crytek-Mitarbeiter eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um mindestens 20.000 Euro für Rechtsberatungs- und potenzielle Gerichtskosten einzusammeln, weil er rechtliche Schritte gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber einleiten will. Der VFX-Artist Ludvig Lindqvist hat eigenen Angaben zufolge von März 2015 bis Dezember 2016 für Crytek im Frankfurter Studio gearbeitet. Er habe an Robinson: The Journey und The Climb mitgewirkt. Lindqvist stellt auf der Crowdfunding-Plattform seine Situation sehr glaubwürdige dar, liefert als Beleg Kontoauszüge der zu spät eingegangenen Zahlungen.

