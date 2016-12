ARK Park wird 2017 VR-Version von ARK Survival

Snail Games kündigt ARK Park an, ein Virtual-Reality-Spiel, das uns irgendwann 2017 die Welt von ARK: Survival Evolved auf HTC Vive, Oculus Rift und Playstation VR erkunden lässt. Mit der Möglichkeit, auf Exkursion zu gehen und die Dinosaurier in verschiedenen Biomen hautnah zu erleben, erinnert das Konzept stark an Jurassic Park. Es besteht sogar die Möglichkeit, auf den vorzeitlichen Kreaturen zu reiten. Während diesen Sequenzen haben Spieler (es ist möglich, mit anderen Spielern online zu spielen) die Möglichkeit, die Gene der fantastischen Kreaturen zu sammeln. Der Bau von verschiedene Werkzeugen, Fallen und Waffen soll das Sammeln der "Gene Cubes" einfacher gestalten.

Trotz verschiedener Hilfsmittel stellt das Zusammensuchen aller ARK-Kreaturen durch abgelegene Habitate hindurch eine Herausforderung dar. Um die begehrtesten Dinosaurier zu fangen, ist eine Mischung aus Puzzle lösen, Action-Skills, Erkundung und bedachtem Ressourcen-Management gefragt. Nicht die entspannte Erfahrung, auf die du gehofft hast? Kein Problem. ARK Park wird ebenfalls einen "Snap Mode" enthalten, der es Spielern erlaubt, besonders lustige oder schöne Momente festzuhalten.

Das erfolgreiche Sammeln des "Gene Cubes" einer Kreatur ermöglicht es, diese in ARK Park in die Hub-Area hochzuladen, um mehr Informationen über die Kreatur zu erfahren. Sie können ebenfalls in den Streichelzoo des Hub hochgeladen werden, in dem sich Spieler mit den Dinosauriern anfreunden können. Streicheln, füttern, das Anmalen der Kreaturen durch ein Warpaint-System und sogar kosmetische Eingriffe sind möglich. Wer in ARK: Survival Evolved oder ARK: Scorched Earth bereits seine Lieblinge gefunden hat, kann sie ebenfalls hochladen.