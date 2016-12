Battlezone kriegt schicken Classic-Modus

Battlezone kriegt per Update einen schicken Classic-Modus für Playstation VR und die normale Version. Der Modus ist kostenlos und huldigt der originalen 1980er-Version des Panzerspiels. Neben der modernen Steuerung wurde auch optional die Retro-Steuerung eingebaut. Der Modus wird per Update-Patch am 20. Dezember eingespielt. Es gibt zudem neue, ebenso kostenlose Kampagneninhalte, neue Missionstypen, ein paar Karten und neue Skins-Pakete.

