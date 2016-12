Ubisoft Club verschenkt gleich sieben PC-Spiele

Der Ubisoft Club verschenkt anlässlich des 30. Jubiläumsgeburtstag des Unternehmens monatlich ein Spiel und wenn ihr gerade zum ersten Mal davon hören solltet, habt ihr schon mindestens sechs Titel verpasst. Doch an diesem Wochenende habt ihr die Chance, eure Versäumnisse nachzuholen, denn Ubisoft bietet alle bisher veröffentlichten Spiele gratis an. Besucht dazu einfach die Ubisoft-Homepage oder schaut euch im Uplay-Launcher um. Aber seid schnell, die Aktion endet bereits am Sonntag. Weitere Informationen findet ihr here und diese Spiele dürft ihr dann euer Eigen nennen:

Prince of Persia: The Sands of Time

Tom Clancy's Splinter Cell

Rayman Origins

The Crew

Beyond Good & Evil

Far Cry 3 Blood Dragon

Assassin's Creed III