Cyanide Studios' kommendes Stealth-Adventure Styx: Shards of Darkness wird für den März kommenden Jahres erwartet und weil das gar nicht mehr so lange hin ist, gibt es einen neuen Gameplay-Clip von dem Spiel zu sehen. Der fiese Goblin Styx zeigt darin einige seiner Fähigkeiten und Hilfsmittel. Styx: Shards of Darkness ist die Fortsetzung des irgendwie kultigen Actionspiels Styx: Master of Shadows.

