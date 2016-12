Neue Bilder von Call of Cthulhu

Wir haben eine Handvoll hübscher Bilder für das kommende Call of Cthulhu-Spiel, seht sie euch an. Cyanide Studio werfen uns darin in die Rolle des Kriegsveteranen Edward Pierce, der sich als Privatdetektiv versucht. Call of Cthulhu spielt in Bosten um 1920, Pierce wird für einen Auftrag auf der Insel Darkwater angeheuert. Das Gameplay wird neben Rätselmechaniken RPG-Elemente beinhalten. Call of Cthulhu: The Official Video Game erscheint nächstes Jahr für PC und "Konsolen", was wahrscheinlich die Xbox One und PS4 bedeutet.

Werbung: