Gerücht: Nintendo Switch soll nicht so leistungsstark sein, wie die PlayStation 4

Die Kollegen von Venturebeat wollen etwas über die Rechenleistung der Nintendo Switch herausgefunden haben. Quellen, die mit der Produktion der Konsole vertraut sind, berichten, dass die Switch nicht an die Leistung der mittlerweile drei Jahre alten Playstation 4 heranreicht. Im Ankündigungstrailer der Switch sahen wir Spiele wie Skyrim und NBA 2K17, zumindest optisch sah das Ergebnis überzeugend aus. Am 13. Januar werden wir mehr über die Konsole erfahren, Nintendo hält an diesem Tag ein Medienevent für die neue Konsole in Japan ab.

