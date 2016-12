Rocket League gibt es nun auch zum Anziehen

Der Gaming-Merch-Verkäufer Jinx Inc. hat zusammen mit dem unabhängigen Videospielentwickler / Publisher von Rocket League, Psyonix, eine ziemliche Überraschung für alle Racketenauto-Fußball-Fans am Start: Sie veröffentlichen eine erste Kollektion lizensierter Rocket League-Kleidungsstücke, also Hoodies, T-Shirts und Sweatjacken. Die für das verrückte Gameplay verhältnismäßig einfach gewählten Motive dürft ihr im J!nx-Shop begutachten, Psyonix verspricht zudem, im kommenden Jahr weitere Produkte bereitzustellen. Könnte das für den einen oder anderen ein Last Minute-Weihnachtsgeschenk werden?

